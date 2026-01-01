Onderzoek naar steekincident op Julianastraat in Stadskanaal, 1 aanhouding

Stadskanaal – De politie doet onderzoek naar een steekincident een woning aan de Julianastraat in Stadskanaal. Daarbij is op 1 januari om 02:45 uur een 39-jarige man uit Musselkanaal gewond geraakt. Een 44-jarige man uit Musselkanaal is aangehouden als verdachte.

De melding van het steekincident kwam rond 02:45 uur bij de politie binnen. Het slachtoffer werd aangetroffen op de Oosterstraat. Hulpverlening werd opgestart en de 39-jarige man uit Musselkanaal is overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Vanuit het eerste onderzoek kwam informatie naar boven dat het incident plaats had gevonden in een woning aan de Julianastraat. In deze woning troffen agenten een verdachte. De 44-jarige man uit Musselkanaal is aangehouden en ingesloten. Hij zal worden verhoord over zijn betrokkenheid.

Onderzoek

De politie heeft reeds gesproken met een aantal getuigen. Het onderzoek naar het steekincident gaat verder.

