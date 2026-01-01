Veiligheidsregio Groningen beleeft ook een drukke jaarwisseling

Regio – Het nieuwe jaar is begonnen. Veiligheidsregio Groningen kijkt qua meldingen terug op een drukke jaarwisseling. De brandweer rukte dit keer 199 keer uit tijdens een ongekend drukke nacht. Naast de gebruikelijke meldingen van buitenbranden waren er ook een aantal grote incidenten die extra inzet van onze ploegen vroegen.

Een sporthal aan de Schoolstraat in Bedum brandde volledig af. Hierbij werden meerdere blusvoertuigen ingezet. Vanwege de rook werd een NL-alert afgegeven. Bij de brand kwam asbest vrij. Voor vragen hierover kunt u terecht bij gemeente Het Hogeland.

Aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela zijn afgelopen nacht drie woningen door brand verwoest. Alle bewoners verlieten hun huizen op tijd, maar de woningen kunnen als verloren worden beschouwd. Er raakte niemand gewond. Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Dankzij inzet van de brandweer breidde de brand zich niet nog verder uit.

Een bedrijfsbus aan de Ulgersmaweg in Groningen brandde uit. Ondanks dat het tegen een pand aan geparkeerd stond wisten we te voorkomen dat de brand oversloeg.

Net als vorig jaar zijn bijna alle posten in actie gekomen. De meeste meldingen betroffen buitenbranden, maar ook enkele grotere incidenten zorgden voor veel werk. Van de 199 uitrukken werd er zes keer opgeschaald. Vier keer naar middelbrand en twee keer naar grote brand.

De sfeer was tijdens de jaarwisseling over het algemeen goed en er is geen sprake geweest van geweld tegen hulpverleners van de brandweer. Ondanks dat er geen geweld tegen de brandweer werd gebruikt moest de politie in Oldehove, Middelstum en Hoogkerk in actie komen zodat we veilig ons werk konden doen. Dat is niet normaal. We zijn hulpverleners en staan ieder moment van de dag klaar om te helpen. Dat verdient ruimte, respect en veiligheid.

Net als in voorgaande jaren werd in de stad Groningen een Multi-Surveillance Team (MST) ingezet, bestaande uit brandweer en politie. Dit team heeft 104 meldingen van buitenbranden beoordeeld die een mogelijk gevaar vormden voor de omgeving. Daarvan hebben we er twintig geblust.

Voor kleine buitenbranden die geen direct gevaar vormen, kiezen we ervoor om niet altijd in te grijpen. Bij situaties waarin schade, hinder of gevaar ontstaat – zoals vliegvuur, schade aan de infrastructuur of versperringen – worden de branden wel geblust en opgeruimd door de gemeente. (Vliegvuur bestaat uit vonkjes of brandend materiaal dat door de wind wordt meegenomen).

