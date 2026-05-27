80 schapen langs de ringweg bij Groningen

Groningen – Langs de ringweg N370 bij Groningen waren woensdagavond ongeveer 80 schapen uitgebroken uit een weiland. De dieren wisten een hek door te breken.

Omdat de schapen dreigden de ringweg op te gaan besloot de politie de weg vanaf de N355 richting de N370 tijdelijk af te sluiten. Verkeer werd omgeleid om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Met hulp van een schaapherder zijn de schapen uiteindelijk teruggedreven naar het weiland. Tijdens het terugdrijven maakten de dieren veel lawaai.

Na enige tijd kon de weg weer worden vrijgegeven.

