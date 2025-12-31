Zeer ernstig ongeval op de N979 bij Zevenhuizen, 1 auto uitgebrand, 1 zwaargewonde

Zevenhuizen – Een middelalarm woensdagavond voor een ongeval om 18:15 uur in Zevenhuizen (GR) voor een ongeval (met brand) aan de N979 – Oudestreek bij Zevenhuizen.

Ter plaatse bleek het te gaan om een ernstige aanrijding tussen twee voertuigen. 1 lag in de berm tegen een boom en stond in de brand. Twee zichtschermen werden geplaatst. Minimaal 1 persoon raakte zwaargewond meldt de politie via X.

De hulpverlening is opgestart en de politie doet nader onderzoek naar het incident. Nader info ontbreekt. Later volgt meer informatie.

Foto's

