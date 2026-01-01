Grote brand verwoest woningen aan Lindelaan in Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela – Aan de Lindelaan in Nieuwe Pekela is een grote brand uitgebroken in het dak van een woning. Het vuur greep snel om zich heen, waarna de brandweer opschaalde naar grote brand.

De brand sloeg over naar naastgelegen woningen in hetzelfde blok met rijtjeshuizen. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen, maar de betrokken woningen kunnen als verloren worden beschouwd.

Alle bewoners wisten hun huizen op tijd te verlaten. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Foto's