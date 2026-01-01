Politie publiceert filmpje van verdachte brandstichting aan Rode Weeshuisstraat (Update)

Groningen – De politie heeft vrijdagmiddag beelden naar buiten gebracht van de verdachte, die donderdagavond brand heeft gesticht in een container bij het Mercado-complex, op de kruising van de Rode Weeshuisstraat en de Stalstraat.

De brand werd rond 02:40 uur gesticht, waarna de politie en de brandweer werden gealarmeerd. Niemand raakte gewond, wel was er sprake van schade aan de container en het pand.

Update 1 januari 2026/ In het onderzoek naar de brandstichting in de Rode Weeshuisstraat hebben we op 1 januari een 42-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek gaat verder. Eerder deelden we beelden van een verdachte. We hebben deze beelden offline gehaald.

Foto's

