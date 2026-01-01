Grote brand leegstaande sporthal in Bedum (update)

Bedum – De brandweer is woensdagavond rond 23:15 uur gealarmeerd voor een brandmelding in de leegstaande sporthal aan de Vlijt in Bedum.

Door de meldkamer is er gelijk opgeschaald naar grote brand. Dat meldt de brandweer via X.

De brand is uitslaand. Meerdere blusvoertuigen zijn onderweg. Ook het grootwatertransport is gealarmeerd om de brandweer van voldoende bluswater te voorzien.

Omdat de rook door de straffe wind over een woonwijk trekt hebben we een NL-Alert voor het effect gebied afgegeven. Ook komt er asbest vrij bij de brand. Een verkenningseenheid van de brandweer is opgeroepen om het verspreidingsgebied in kaart te brengen.

Er is bij de brand asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om in kaart te brengen waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen. Meer weten? Lees op de pagina over asbest wat je zelf kunt doen.

Foto's