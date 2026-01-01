NL Alert vanwege drukte bij meldkamer

Groningen – Rond 00:30 uur gaf de meldkamer een NL Alert af. Bel alleen 112 bij hoge spoed is de oproep.

Het bericht werd om 00.28 uur verzonden en roept burgers op om 112 uitsluitend te bellen bij levensbedreigende situaties.

Volgens de melding zijn de hulpdiensten overbelast, vermoedelijk door een groot aantal meldingen rond de jaarwisseling. Om ervoor te zorgen dat mensen in acute nood snel geholpen kunnen worden, vraagt de overheid dringend om terughoudend te zijn met het bellen van het noodnummer.

