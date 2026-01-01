Busje uitgebrand Ulgersmaweg & speeltoestel in brand & brand SRV Oldehove & Containerbrand

Groningen – Bij het pand van binnen pret aan de Ulgersmaweg is net voor middernacht een busje uitgebrand. Ook het pand zelf heeft schade opgelopen.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De straat is afgesloten. De oorzaak is onbekend.

Groningen – Aan de Clameraheerd in Beijum is een speeltoestel volledig uitgebrand. De brandweer heeft de brand geblust.

Oldehove

In de Hofmastraat in Oldehove stond om 01:10 uur een vrachtauto(SRV auto) in brand. De oorzaak is niet bekend.

Winschoten

Winschoten – De brandweer is in de nacht van oudjaar op nieuwjaar uitgerukt voor een brand in een ondergrondse container aan de Plataanweg.

Om het vuur te doven heeft de brandweer de container vol laten lopen met water. De brand was daarmee snel onder controle.

