Auto schiet rechtdoor dwars door hek in Veendam

Veendam – Zondagavond rond de klok van 23:15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Spoorhavenweg.

Ter plaatse bleek een voertuig in een bocht rechtdoor te zijn geschoten waarna het door een hek vloog en vervolgens enkele tientallen meters verderop nogmaals het hek en enkele betonbanden ramde, op dat moment brak de rechter voorwiel af en schoot de auto nogmaals tientallen meters door en kwam tot stilstand op het terrein bij de haven langs de Spoorhavenweg.

In elk geval 1 inzittende is door ambulance personeel onderzocht, het is onbekend of deze persoon is overgebracht naar een ziekenhuis. Zowel het voertuig als het hekwerk liep forse schade op.

Foto's