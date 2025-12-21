Drie voertuigen betrokken bij ongeval op kruising Fanerbrug

Zuidhorn – Zondagmiddag zijn drie voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van het Hoendiep met de Fanerweg (N980). Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Meerdere ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) zijn ingezet. Over de oorzaak van het ongeval is op dit moment niets bekend. Het is niet de eerste keer dat er een ongeval plaatsvindt op deze kruising.

Het overige verkeer werd door medewerkers van de provincie om en om langs de plaats van het incident begeleid.

