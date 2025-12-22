Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer opent deuren op Tweede Kerstdag

Sappemeer – Het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer opent op vrijdag 26 december Tweede Kerstdag haar deuren voor het publiek. Bezoekers zijn van 13.00 tot 16.00 uur van harte welkom om het museum te bezoeken.

Onder het genot van een gratis kopje koffie, thee of chocolademelk, geserveerd met een heerlijk kerstkransje, kunnen bezoekers de uitgebreide collectie bewonderen.

In het museum zijn onder andere historische brandweervoertuigen, motorspuiten en handbrandspuiten te bezichtigen.

Het Brandweermuseum biedt een leuke en leerzame ervaring voor jong en oud en is een ideaal uitje tijdens de feestdagen.

Iedereen is van harte welkom!