Brandweer rukt uit voor een schoorsteenbrand in Wedde

Wedde – Zondagavond zijn de brandweerkorpsen van Vlagtwedde en Winschoten gealarmeerd voor een melding van een schoorsteenbrand aan de Hoofdweg in Wedde. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse.

Bij aankomst bleek de brand gelukkig mee te vallen. Er was geen sprake van open vuur of verdere uitbreiding. De brandweer heeft uit voorzorg zowel binnen als buiten de woning een uitgebreide nacontrole uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen verborgen brandhaarden aanwezig waren.

Na de controle kon de brandweer weer retour kazerne.

