Uitslaande brand verwoest asbest schuur aan Roelagerweg in Ter Apel (update)

Ter Apel – Aan de Roelagerweg in Ter Apel is zaterdagochtend 29 november rond 09.53 uur brand uitgebroken in een schuur. De brand werd al snel uitslaand en opgeschaald naar grote brand.

Hoewel het grootste vuur inmiddels onder controle is, is de schuur volledig verloren gegaan. De brandweer richt zich nu op het behouden van het naastgelegen woonhuis. Om beter bij de brandhaarden te komen, is een kraan ingezet die delen van het gebouw openbreekt. De brandweer blijft met meerdere eenheden ter plaatse.

Of er gewonden zijn is niet bekend.

Update:

Het dak van de afgebrande schuur bestond uit asbest.

Ze hebben met hun verkenningseenheden diverse metingen verricht in de nabijheid van de brand.

Door een gunstige wind uit het zuiden liggen asbest deeltjes alleen rondom de schuur.

Brandresten die aan de andere kant van de Roelagerweg gevonden kunnen worden, mogen bij het normale huisvuil.

Foto's