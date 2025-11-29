112Kort: Geen geldig rijbewijs & omgevallen kaars in Paddepoel

Groningen – Politieagenten hebben vrijdagavond op de Turfsingel een auto afgepakt van een automobilist die zonder geldig rijbewijs reed. Dat meldt de politie op sociale media schrijft Oogtv.nl.

Agenten waren bezig met een surveillance toen ze de automobilist in het vizier kregen, wat aanleiding was voor een controle. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder met een ongeldig rijbewijs achter het stuur zat, zo meldt de politie op sociale media. “Wij hebben daarop het voertuig in beslag genomen”, aldus de politie, die toevoegt dat de bestuurder een bekeuring kan verwachten.

Bovendien bleek de automobilist ook onder invloed van drugs te verkeren. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Woningbrand In Paddepoel door kaars

Groningen – In een woning aan de Siriusstraat heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Schrijft Oogtv.nl.

De melding van de brand kwam rond 20.15 uur binnen bij de hulpdiensten waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd.

“Door onbekende oorzaak is in de woning een brandende kaars omgevallen”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Daardoor is er brand ontstaan in de woning. De bewoners hebben de hulpdiensten gebeld. Zij stonden de brandweerlieden buiten op straat op te wachten. Wij hebben de brand snel onder controle kunnen brengen.”

Ondanks dat het vuur snel meester was, is er wel schade ontstaan. Stichting Salvage is ingeschakeld. Zij zullen de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade.

Foto's