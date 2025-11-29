Ernstig ziek bemanningslid geëvacueerd van vrachtschip op Noordzee

Eemshaven – De reddingboot Jan en Titia Visser van KNRM Eemshaven is vrijdagmiddag ingezet voor een medische noodsituatie aan boord van een vrachtschip. Een bemanningslid was ernstig ziek en moest met spoed worden geëvacueerd.

Het vrachtschip voer vanaf een ankergebied op de Noordzee de reddingboot tegemoet. Twee opstappers klommen via de loods-ladder aan boord om de toestand van de patiënt te beoordelen. Ondertussen was ook de SAR-helikopter CoastGuard 08 van de Nederlandse Kustwacht onderweg naar het schip.

Na aankomst daalde de SAR-verpleegkundige af op het dek. In overleg met de Kustwacht werd besloten de patiënt per helikopter naar het ziekenhuis te vervoeren. De patiënt werd samen door de SAR-verpleegkundige en de KNRM-opstappers gereedgemaakt voor transport en vervolgens in de helikopter gehesen.

Toen de evacuatie voltooid was en de eigen bemanning weer veilig aan boord van de Jan en Titia Visser stond, zette de reddingboot koers terug richting de Eemshaven

Foto's