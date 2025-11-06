Zoektocht naar mogelijke persoon te water in het Eemskanaal

Groningen – Aan de Waard in Groningen hebben hulpdiensten donderdagavond tegen 17:50 uur lang gezocht naar een mogelijk persoon te water. Een omstander meldde dat hij iemand om hulp had horen roepen, gevolgd door een plons.

De brandweer en politie hebben het water onderzocht. Of er daadwerkelijk iemand in het water lag, is niet duidelijk geworden. Om 18:50 u werd er nog gezocht zegt Mollema van de brandweer.

De brandweer deed uitgebreid onderzoek samen met de politie. Een ambulance stond paraat mocht er toch een slachtoffer zijn. Later zochten ze verderop geruime tijd met sonar in het Eemskanaal. Ook Rijkswaterstaat zocht mee.

