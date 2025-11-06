Controle: 129 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen

Regio – De politie heeft op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober 2025 een verkeerscontrole gehouden in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. De controle was gericht op de verkeersveiligheid en werd uitgevoerd in samenwerking met de Douane en de Belastingdienst

Tijdens de controle zijn 129 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen. Daarnaast zijn vier bestuurders aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Bij negen voertuigen bleek de technische staat zodanig niet in orde dat deze een zogenoemde WOK-status hebben gekregen. WOK staat voor Wachten Op Keuren. De eigenaar van het voertuig moet het voertuig opnieuw laten keuren door de RDW.

Ook is één rijbewijs ingevorderd op grond van artikel 130 van de Wegenverkeerswet. Dat kan gebeuren wanneer er een vermoeden bestaat dat een bestuurder niet langer rijvaardig of rij-geschikt is.

