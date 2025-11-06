Beginnend bestuurder (20) uit Westerkwartier raakt rijbewijs kwijt na 187 km/u op A7 bij Marum

Marum – Woensdagmiddag 4 november is op de N31 nabij Drachten een automobilist betrapt op zeer gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder werd door een politieagent in een onopvallend dienstvoertuig waargenomen terwijl hij met hoge snelheid richting de A7 reed. Dat meldt InfoLeek.nl

De man reed met snelheden van meer dan 150 km/u en nam de afslag naar Groningen via de vluchtstrook, waarbij hij andere weggebruikers in gevaar bracht. Op de A7 richting Marum haalde de bestuurder vervolgens snelheden tot 187 km/u. De gecorrigeerde snelheidsovertreding bedroeg 70 km/u boven de toegestane limiet. Daarnaast hield de bestuurder meerdere keren onvoldoende afstand tot zijn voorganger en maakte hij zich schuldig aan bumperkleven.

Rijbewijs ingevorderd

De bestuurder, een 20-jarige beginnend automobilist uit de gemeente Westerkwartier, werd ter hoogte van Marum staande gehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en zal worden opgestuurd naar de officier van justitie. Tevens wordt hij bij het CBR aangemeld voor een educatieve maatregel gedrag. Tegen de bestuurder zijn meerdere processen-verbaal opgema

Foto's