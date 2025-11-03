Aanrijdingen op de A7 bij Hoogkerk en Marum, opnieuw filevorming en chaos op de ringweg

Groningen – Op de A7 tussen Groningen en Leek ter hoogte van Hoogkerk heeft maandagmiddag rond 16:30 uur een aanrijding tussen drie voertuigen(foto`s) plaatsgevonden.

Twee rijstroken waren daardoor afgesloten wat zorgde voor lange files vanaf de stad. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Eventueel gewonden werden gecontroleerd/ behandeld in een ambulance. Het werd een chaos op de ringweg, het verkeer liep vast.

Ongeval bij Marum

Ook bij Marum was het raak op de A7, ook de traumahelikopter was ter plaatse. Zie Rijkswaterstaat.

Foto's

