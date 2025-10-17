Gewonde(26) bij steekpartij Asingastraat Groningen, verdachte(22) aangehouden (update)

Groningen – Donderdag op vrijdagnacht rond 02.00 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan de Asingastraat in Groningen. Daarbij is een persoon gewond geraakt. Hij is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergronden van het incident.

Update vrijdag: De politie heeft een verdachte aangehouden na een steekincident in de stad Groningen. Het slachtoffer is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie ontving rond 2:00 uur een melding van een steekincident. Aan de Asingastraat werd een 26-jarige man uit Groningen aangetroffen. Hij was zwaargewond en werd door de collega’s medisch verzorgd, waarna het ambulancepersoneel het overnam. De man werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachte

De politie is direct een onderzoek gestart en dit leidde vanochtend tot de aanhouding van een 22-jarige man uit Groningen. Hij zit vast en wordt verhoord.

Getuigen gezocht

Op dit moment is het nog niet duidelijk waar het incident zich heeft afgespeeld en wat er precies is gebeurd. Waarschijnlijk heeft het incident zich afgespeeld in de buurt van de Eikenlaan. Om een duidelijker beeld te krijgen wat er precies is gebeurd, komen we graag in contact met getuigen.

Heeft u iets gezien of gehoord in de buurt van de Eikenlaan tussen 1:00 en 3:00 uur wat het onderzoek verder kan helpen? Of heeft u wellicht beelden van een dashcam of deubelcamera waarop iets verdachts is te zien rond de tijd van het incident? Neem dan contact op met de politie. Dit kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Meld u het liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

