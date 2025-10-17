Politie waarschuwt voor neptelefoontjes van 0900-8844

Regio – Steeds meer mensen worden opgebeld door een nummer dat op het eerste gezicht betrouwbaar lijkt: 9008844 of +31 900 8844. Veel ontvangers denken dat de politie hen belt, omdat 0900-8844 bekendstaat als het officiële servicenummer van de Nederlandse politie voor niet-spoedeisende meldingen. Maar de politie waarschuwt: laat u niet misleiden, deze oproepen kunnen afkomstig zijn van oplichters. Dat meldt de politie en meldt Infoleek.nl.

Criminelen maken gebruik van zogeheten spoofing. Dit is een techniek waarbij het telefoonnummer dat op het scherm verschijnt wordt vervalst. De oplichters doen zich voor als politieagenten of justitie­medewerkers en proberen zo vertrouwen te wekken. Soms gaat het om een bandje waarin wordt beweerd dat iemand verdacht wordt van fraude of dat persoonlijke gegevens zijn misbruikt. In andere gevallen wordt gevraagd “1” in te drukken om zogenaamd doorgeschakeld te worden naar een agent. Vervolgens proberen criminelen persoonlijke gegevens, bankinformatie of zelfs geld buit te maken.

Advies van de politie

De politie benadrukt dat echte agenten nooit onverwacht op deze manier om persoonlijke of financiële informatie vragen. Wordt u gebeld vanaf 0900-8844 of een variatie daarop en vertrouwt u het niet? Hang direct op.

Wie zeker wil weten of er een melding openstaat, kan zelf het officiële politienummer 0900-8844 terugbellen. Op die manier bent u er zeker van dat u met een echte medewerker spreekt.

Meld verdachte oproepen

Bent u benaderd door een nep-politieoproep?

• Verbreek de verbinding

• Doe melding bij de politie of via Fraudehelpdesk.nl

• Waarschuw ook mensen in uw omgeving, vooral ouderen, die vaker doelwit zijn van deze truc

Blijf alert

Hoewel 0900-8844 een legitiem politienummer is, betekent een inkomende oproep vanaf dat nummer niet automatisch dat u echt door de politie wordt gebeld. De boodschap van de politie is daarom helder: “Krijgt u een verdacht telefoontje vanaf 0900-8844? Verbreek direct de verbinding.”

Foto's