Twee ongelukken kort na elkaar op A7 bij Leek

Leek – Maandagavond rond 20.40 uur vonden op de A7 ter hoogte van Leek twee aanrijdingen plaats, kort na elkaar. In totaal waren drie voertuigen betrokken: twee personenauto’s en een busje.

Volgens de politie kwamen eerst een personenauto en een busje met elkaar in botsing. Kort daarna raakte een andere auto, door nog onbekende oorzaak, de vangrail en sloeg vervolgens over de kop.

Hulpdiensten, waaronder meerdere politie-eenheden en een ambulance, kwamen snel ter plaatse. Het ambulancepersoneel verleende medische hulp aan de betrokkenen. Of iemand naar het ziekenhuis is gebracht, is nog niet bekend.

De rijbaan richting Drachten kwam vol te liggen met brokstukken en modder. Een aannemer werd ingeschakeld om het wegdek te reinigen, terwijl een bergingsbedrijf de beschadigde voertuigen heeft afgevoerd. De A7 richting Drachten werd tijdelijk volledig afgesloten voor verkeer meldt Infoleek.nl.

