Gewonde ongeluk twee motorrijders Westerbroek

Westerbroek – Op de Rijksweg West (N860) bij Westerbroek in de richting van Foxhol heeft maandagmiddag een ongeluk plaatsgevonden tussen twee motorrijders.

Twee motorrijders reden samen op de N860. In een file is achterste motorrijder op andere motorrijder gebotst. Het slachtoffer kwam hard ten val op het asfalt.

Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De motorrijder is door het ambulancepersoneel gestabiliseerd op een wervelplank en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege het ongeluk is een deel van de weg dicht. Omstanders zijn bezig met het regelen van het verkeer.

Foto's