Testbericht NL-Alert 1 juni 2026 om 12:00 uur

Landelijk – Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een NL-Alert testbericht. Die ontvang je op je telefoon en via informatieborden in het openbaar vervoer. Check of jij ‘m ook krijgt. Want dan weet je zeker dat je ook een NL-Alert ontvangt bij een noodsituatie.

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties bij jou in de buurt. Zoals een brand of onverwacht noodweer. NL-Alert vertelt je wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf én anderen in veiligheid te brengen. Dus wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert.

Testbericht

Op de eerste maandag van juni en december ontvang je rond 12 uur een NL-Alert testbericht. Zo test de overheid het systeem, om zeker te weten dat NL-Alert werkt in geval van nood. Het testbericht ziet er zo uit:

“NL-Alert 01-06-2026 12:00 TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk voor meer informatie op https://www.nederlandveilig.nl/testbericht***”

Je hoeft niets te doen als je het testbericht ontvangt. Het is alleen een test. Het is wel belangrijk om aan je omgeving te vragen of zij het testbericht ook hebben ontvangen. Want als je geen testbericht krijgt, ontvang je waarschijnlijk ook geen NL-Alert bij een noodsituatie.

Alarmgeluid (hard)

Let op: je hoort een hard geluid als een NL-Alert binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan je daarvan schrikken. Haal dus vlak voor twaalf uur je oordopjes uit je oren of zet je koptelefoon af.

Grensgebieden

Ben je vaak dicht bij de grens? Dan maakt je telefoon soms verbinding met een buitenlandse zendmast. Die zenden geen NL-Alert uit bij een noodsituatie. De NL-Alert app zorgt ervoor dat je toch een NL-alert kan ontvangen. Zorg wel dat je internet hebt. NL-Alert App is gratis te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store.

Toegankelijkheid

De NL-Alert App ondersteunt ook toegankelijkheidsfuncties. Deze maken een NL-Alert duidelijker als je blind, slechtziend, slechthorend of doof bent. Zo ondersteunt de app bijvoorbeeld tekst-naar-spraak en flitsmeldingen. Ook kun je uitgezonden NL-Alerts zeven dagen in de app terugvinden.

Geen bericht gekregen?

Krijg je geen testbericht? Dat kan verschillende redenen hebben. Om NL-Alert te ontvangen moet je telefoon aanstaan en bereik hebben. Je ontvangt geen NL-Alert als je mobiele telefoon uitstaat, tijdelijk geen bereik heeft of op vliegtuigstand staat. Ben je veel in grensgebieden? Download dan de NL-Alert App om ervoor te zorgen dat je toch NL-Alerts ontvangt.

Meer informatie

