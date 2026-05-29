Code Geel: KNMI waarschuwt voor kans op onweersbuien

Regio – Het KNMI heeft voor vanmiddag tot halverwege de avond code geel afgegeven voor Groningen vanwege kans op (zware) onweersbuien.

Volgens het KNMI is nog onzeker of de buien daadwerkelijk ontstaan en waar ze precies zullen voorkomen. Mocht dat wel gebeuren, dan kunnen ze lokaal voor overlast en schade zorgen door hevige regenval in korte tijd, windstoten en grote hagelstenen. In de loop van de avond trekken de zwaarste buien weg richting Duitsland.

Bij de onweersbuien zijn windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur mogelijk. Ook kan hagel met een doorsnee van circa twee centimeter voorkomen.

Foto's