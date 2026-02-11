112GroningenDag deelnemer: Het Rode Kruis ook 13 juni 2026 aanwezig

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Ongeveer 51 instanties zijn die dag aanwezig.

Het Rode Kruis is ook weer aanwezig.

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt altijd, iedereen en overal om menselijk leed te helpen voorkomen of te verzachten. Dit doen we ver weg, zoals in oorlogsgebieden, maar ook dichtbij, misschien wel bij jou in de straat.

In Noord-Nederland zijn ruim 600 Rode Kruis-vrijwilligers actief. Ze zijn hulpverlener op evenementen, geven gastlessen en voorlichting, staan 24/7 paraat als Noodhulpteamlid, verrichten hand-en-spandiensten als Bevolkingszorgvrijwilliger, zijn werkzaam bij Logistiek of de Verbindingsdienst en nog veel meer. Kortom: ze bieden hulp waar nodig, wanneer nodig. Vanuit hun hart en met de mouwen opgestroopt.

Op 13 juni 2026 nemen we je graag mee onze hulpverleningswereld:

Neem een uniek kijkje in onze noodhulpteambus. De getrainde vrijwilligers van het noodhulpteam zijn dag en nacht op te roepen bij grote rampen en calamiteiten. Ze bieden ondersteuning aan o.a. ambulance-, politie- en brandweerpersoneel.

Leer basis eerste hulp-handelingen in onze EHBO-oefenpost, zoals een verband aanleggen. Altijd handig bij huis-tuin-en-keuken-ongelukjes!

Doe mee aan onze Pleisterrace, een spel waarbij je zoveel mogelijk EHBO-vragen goed moet beantwoorden om pleisters te winnen.

Onze enthousiaste vrijwilligers beantwoorden al je vragen en leren je graag meer over het Rode Kruis en eerste hulp verlenen. Zien wij je daar? Je vindt ons op het buitenterrein.

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu al te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni.

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

