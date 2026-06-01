Resultaten dynamische verkeerscontrole Ommelanden-Midden

Regio – Op vrijdag 29 mei 2026 heeft het basisteam Ommelanden-Midden een dynamische verkeerscontrole gehouden binnen het werkgebied. Op verschillende locaties werd gecontroleerd op verkeersovertredingen, de technische staat van voertuigen en de algemene verkeersveiligheid.

Tijdens de controle zijn in totaal 48 processen-verbaal opgemaakt voor diverse overtredingen:

20x vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

8x het niet dragen van een autogordel.

2x rijden op een fatbike voorzien van een gashendel waarmee sneller dan 6 km/u kon worden gereden.

1x rijden met een elektrische step, waarbij de step in beslag is genomen.

1x rijden zonder verplichte spiegel.

1x het negeren van het knipperende rode licht bij een spoorwegovergang.

1x afval op straat gooien.

2x geen richting aangeven.

2x een kenteken dat niet behoorlijk leesbaar aanwezig was.

1x het uitvoeren van een wheelie.

1x overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet (het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg).

Ook zijn er meerdere snelheidsovertredingen geconstateerd:

1x een overschrijding van 29 km/u.

1x een overschrijding van 31 km/u.

1x een overschrijding van 35 km/u.

1x een overschrijding van 37 km/u.

Daarnaast zijn vier voertuigen voorzien van een WOK-status (Wachten Op Keuren):

3x vanwege een geluidsoverschrijding van meer dan 4 dB.

1x vanwege een overschrijding van de constructiesnelheid van een bromfiets.

Voertuigen met een WOK-status mogen pas weer aan het verkeer deelnemen nadat de geconstateerde gebreken zijn hersteld en het voertuig opnieuw is goedgekeurd.

Met deze controles zetten wij ons dagelijks in voor een veilige verkeersomgeving. Het merendeel van de weggebruikers houdt zich gelukkig aan de regels, maar bovenstaande resultaten laten zien dat handhaving noodzakelijk blijft.

