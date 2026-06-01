461 huishoudens in Delfzijl zonder stroom na een brand vannacht

Delfzijl – Nog altijd zitten 461 huishoudens in het zuiden van Delfzijl zonder stroom als gevolg van een brand in een transformatorstation van Enexis in Farmsum. De brand brak zondag op maandagnacht rond 04.00 uur uit schrijft RTV Noord.

Door de brand viel in onder meer Delfzijl, Farmsum, Spijk en Meedhuizen de stroom uit. Ook meerdere bruggen en spoorwegovergangen werden hierdoor getroffen. Als gevolg daarvan reden maandagochtend diverse treinen tussen onder meer Sauwerd en Delfzijl niet.

Inmiddels functioneren alle bruggen en spoorwegovergangen weer. De stroomvoorziening is echter nog niet overal hersteld.

