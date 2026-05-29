Karin Heuving viert 20-jarig jubileum croissanterie in het hart van Veendam

Veendam – Feest bij Croissanterie Jolie! Op 1 juni 2026 viert eigenaresse Karin Heuving het 20-jarig jubileum van haar geliefde croissanterie in het hart van Veendam. Al twee decennia lang staat Jolie bekend om de heerlijke vers belegde broodjes, huisgemaakte soep, goede koffie, romig softijs en vooral de gezellige, gastvrije sfeer waar klanten zich meteen thuis voelen.

Wat in 2006 begon als een droom van Karin, is uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor jong en oud. Vele vaste klanten komen al jaren met plezier langs voor hun favoriete lunch, een snelle koffie, een heerlijk ijsje of gewoon een gezellig praatje. Dankzij passie, kwaliteit en persoonlijke aandacht is Croissanterie Jolie niet meer weg te denken uit Veendam. Kijk op de website.

Twintig jaar passie, kwaliteit en gastvrijheid verdienen natuurlijk een feestelijke actie! Daarom roept Jolie alle klanten op om mee te doen aan een smakelijke jubileumwedstrijd.

Jubileumactie: doe mee en win!

Maak een leuke foto met jouw favoriete broodje van Jolie en plaats deze op de Facebookpagina van Jolie. Laat zien welk broodje jij het lekkerst vindt en vier het jubileum gezellig mee.

Wat kun je winnen?

De 20 mooiste, gezelligste en origineelste inzendingen winnen een heerlijke lunch voor 2 personen ter waarde van €20!

Dus haal jouw favoriete broodje, zet je mooiste glimlach op en deel jouw smakelijke foto. Misschien geniet jij binnenkort samen van een gezellige lunch bij Jolie!

Van harte gefeliciteerd aan Karin Heuving en het team van Croissanterie Jolie met dit prachtige 20-jarig jubileum. Op naar nog vele jaren vol gezelligheid en heerlijke broodjes! Website

Adres:

Winkler Prins

Passage 58 Veendam

0598-631172

