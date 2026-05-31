Niebert: `Grote brand `in gebouw met rieten kap snel “Brand Meester“ (update)

Niebert – De brandweer is zondagavond rond 21:50 uur uitgerukt naar ’t Pad in Niebert vanwege een brand in een gebouw met een rieten kap. Volgens de eerste meldingen woedt er een felle brand in een van de appartementen.

Vanwege het risico op snelle branduitbreiding in het rieten dak is opgeschaald naar grote brand. Meerdere brandweer eenheden zijn onderweg. Daarnaast zijn een schuimblus voertuig en een watertankwagen opgeroepen, zodat direct voldoende bluswater beschikbaar is.

Over eventuele slachtoffers of de omvang van de schade is op dit moment nog niets bekend. De brandweer is ter plaatse bezig met de bestrijding van de brand. VR Meldt.

Brand meester

Ze hebben de brand al onder controle. Twee blusvoertuigen blijven op locatie, om verdere nacontrole uit te voeren en te ventileren. Overige voertuigen gaan terug naar hun posten.

