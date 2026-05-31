Storing Driebondsbrug zorgt voor flinke vertraging op N46 bij Groningen (Update)

Groningen – De Driebondsbrug op de N46 over het Eemskanaal kampt zondag opnieuw met een storing. De slagbomen van de brug staan half gesloten en functioneren niet verder, wat leidt tot verkeershinder in beide richtingen.

Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn ter plaatse om de verkeersveiligheid te waarborgen. Verkeersregelaars begeleiden automobilisten voorzichtig onder de half geopende slagbomen door, zodat personenauto’s stapvoets kunnen passeren.

Voor bussen en vrachtverkeer is doorgang momenteel niet mogelijk. Zij moeten wachten totdat de storing is verholpen en de brug weer volledig veilig kan worden gebruikt.

Volgens Rijkswaterstaat is inmiddels een monteur onderweg om het probleem te onderzoeken en te verhelpen. Het verkeer ondervindt op dit moment ongeveer 45 minuten vertraging. Het is niet bekend hoelang de werkzaamheden nog zullen duren.

Update 20:30: De storing is inmiddels verholpen.

