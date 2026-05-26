Hitteprotocol Rijkswaterstaat van kracht op snelwegen

Regio – Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol. Bij extreme warmte nemen we extra maatregelen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen.

Het hitteprotocol geldt in de provincies waar volgens het KNMI een grote kans (70% of meer) is op temperaturen van 30 °C of hoger. Hitteprotocol Als het hitteprotocol geldt, helpt Rijkswaterstaat meteen alle automobilisten die met pech langs de snelweg komen te staan. Als we een melding binnenkrijgen, schakelen we meteen een berger in die de automobilist met pech naar een veilige locatie met voorziening brengt. Zoals bijvoorbeeld een tankstation of parkeerplaats. Op de dagen dat het protocol geldt, doen we dat tussen 10.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ‘s avonds. Met het protocol willen we voorkomen dat automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Met hoge buitentemperaturen kan de temperatuur van het wegdek oplopen tot boven de 50 °C. Op de website Rijkswaterstaat strooit is live te zien hoe hoog de wegdektemperatuur is. Advies voor weggebruikers tijdens hitte We adviseren automobilisten goed voorbereid op weg te gaan. Net zoals u in elke andere situatie zou doen, kunt u met uw pechhulpverlener bellen. Dit kan van uw automerk zelf zijn, of bijvoorbeeld de wegenwacht van de ANWB. Achter de schermen wordt er dan direct een berger op pad gestuurd. Gaat u de weg op tijdens hitte, volg dan deze tips: Neem op warme dagen voldoende drinkwater mee, ook omdat de concentratie afneemt als u onvoldoende drinkt.

Mocht u toch pech hebben met uw voertuig, wacht dan achter de vangrail. Neem een paraplu mee in de auto, die u als parasol kunt gebruiken.

Houd uw sigarettenpeuken en overig afval binnenboord. Met het warme weer veroorzaakt een brandende sigaret snel een bermbrand. Maatregelen voor de weginspecteur Het is belangrijk dat onze weginspecteurs onder alle weersomstandigheden alert zijn en veilig hun werk kunnen doen. Weginspecteurs die op de weg een incident beveiligen, worden sneller afgelost door een collega. En weginspecteurs op de motor kunnen gebruik maken van een cooldownvest. Podcast over het hitteprotocol Wilt u meer weten over het hitteprotocol? Beluister dan onze podcast ! Meteoroloog Hisso vertelt hoe ze bij het KNMI weten wat voor weer er aankomt, zodat Rijkswaterstaat op tijd het hitteprotocol kan instellen. Daarnaast spreken we weginspecteur Jeroen over zijn voorbereiding op een extreem warme dag en welk soort pechgevallen er dan vaker voorkomen. Wegverkeersleider Mark legt uit wat de criteria zijn voor het instellen van het hitteprotocol. En natuurlijk delen we tips hoe u veilig op pad gaat op zomerse dagen.

Foto's