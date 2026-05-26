Magnetron zorgt voor commotie in Scheemda

Scheemda – Een ‘ontplofte’ magnetron heeft dinsdagochtend rond 11:50 uur geleid tot rookontwikkeling en een brandmelding bij een kinderopvang aan de Kerklaan in Scheemda.

Het aanwezige BHV-personeel wist de brand snel te blussen, nog voordat de brandweer arriveerde. Brandweerlieden hebben vervolgens controles en metingen uitgevoerd in het gebouw. Rond het pand was korte tijd een brandlucht waarneembaar.

De kinderen konden op tijd naar buiten worden gebracht en zijn elders opgevangen.

