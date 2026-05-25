Vijf auto’s beschadigd bij forse aanrijding op Eikenlaan in Groningen

Groningen – Bij een fors verkeersongeval op de Eikenlaan zijn op Tweede Pinksterdag aan het einde van de middag vijf auto’s beschadigd geraakt.

Rond 16.45 uur zag een automobilist die een parkeerplaats verliet vermoedelijk een naderende auto over het hoofd. Een botsing was niet meer te voorkomen.

Door de klap werden meerdere voertuigen geraakt en verloor één bestuurder de macht over het stuur, waarna een stilstaande auto hard werd geraakt. Die botste vervolgens tegen nog twee andere voertuigen.

De bestuurder van de rijdende auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Alle beschadigde voertuigen zijn afgesleept door een bergingsbedrijf. Op het moment van het ongeval reed er niemand over het naastgelegen fietspad.

