49 bekeuringen bij controle Appingedam

Groningen – Op maandag 11 mei 2026 heeft de politie, van het basisteam Ommelanden-Noord en het Flexteam Groningen, een verkeerscontrole uitgevoerd op de Olingermeeden in Appingedam en aan de Saul van Messelstraat in Delfzijl.

Tijdens deze actie werden personenauto’s, landbouwvoertuigen, bromfietsen en fatbikes gecontroleerd op de technische eisen en werd er gecontroleerd op de naleving van de verkeersregels. In totaal werden er 49 bekeuringen uitgeschreven. Daarnaast werd één persoon aangehouden voor verdenking van rijden onder invloed. Bij diverse fatbikes hebben wij rijtesten uitgevoerd. Er zijn drie bekeuringen uitgeschreven voor fatbikes die harder gingen van 6 kilometer per uur, door middel van een gashendel. Daarnaast werden er twee bekeuringen uitgeschreven voor fatbikes zonder deugdelijke remmen. Fatbikes mogen met een gashendel niet harden dan 6 kilometer per uur rijden en mogen met trapondersteuning ondersteund worden tot een snelheid van 25 kilometer per uur. De politie blijft inzetten op verkeersveiligheid en handhaving om de veiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen.

