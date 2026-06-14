Lekkage in waterleiding na woningbrand in Winschoten

Winschoten – Na bluswerkzaamheden zondagochtend aan de Hoogklei is er een waterlekkage ontstaan in het waterleidingnet. Waterbedrijf Groningen is ter plaatse om het lek te dichten.

Waterbedrijf Groningen laat via haar website weten bezig te zijn met de reparatie. Als gevolg van de werkzaamheden aan het leidingnet is er kans op troebel water uit de kraan. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid. Mocht het water troebel zijn dan kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen.



Waterbedrijf Groningen verwacht dat de werkzaamheden tot 18:00 uur gaan duren.

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