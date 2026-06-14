112GroningenDag trekt totaal 6000 belangstellenden

Groningen – Zaterdag 13 juni 2026 stond Martiniplaza in Groningen volledig in het teken van hulpverlening, veiligheid en ontmoeting tijdens de 112GroningenDag. Het evenement, dat gericht was op jong en oud, bood bezoekers een uniek kijkje achter de schermen bij de verschillende hulpverleningsdiensten en organisaties die dagelijks klaarstaan voor de samenleving.

Gedurende de hele dag kwamen duizenden bezoekers naar Martiniplaza om kennis te maken met de wereld van de hulpverlening. De 112GroningenDag bood een afwisselend programma waarin bezoekers konden ontdekken hoe verschillende diensten werken, welke materialen zij gebruiken en wat er allemaal komt kijken bij het verlenen van hulp in uiteenlopende situaties.

Diverse bedrijven, hulpverleningsorganisaties en betrokken partijen openden hun deuren voor het publiek. Zij presenteerden hun werkzaamheden, gaven demonstraties en gingen in gesprek met bezoekers. Hierdoor kregen jong en oud de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de mensen achter de hulpverlening.

Van indrukwekkende voertuigen en specialistisch materieel tot interactieve activiteiten: er was voor iedere bezoeker iets te beleven. Vooral de mogelijkheid om dichtbij de hulpverleners en hun uitrusting te komen zorgde voor veel enthousiasme onder de aanwezigen.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Met ruim 6000 bezoekers verspreid over de dag was de belangstelling groot en werd opnieuw duidelijk hoe belangrijk het contact tussen hulpverleners en de samenleving is.

Aan het einde van juni volgt er een mooie aftermovie van de 112GroningenDag

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