Groninger(65) moet maanden de cel in voor brandstichting aan Siersteenlaan

Groningen – De rechtbank heeft woensdag een 65-jarige man uit Groningen veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, wegens brandstichting in zijn woning aan de Siersteenlaan.

De man stak op 18 november vorig jaar een tafelkleed in zijn appartement in brand. Hierdoor ontstond brand in de woning. De gealarmeerde brandweer wist het vuur snel te blussen, maar het trappenhuis kwam volledig onder de rook te staan. Daardoor konden meerdere hoogbejaarde bewoners van het complex hun woningen niet verlaten.

Volgens de verdachte ging het om een ‘wanhoopsdaad’ en een ‘schreeuw om hulp’. Onder invloed van alcohol en drugs verloor hij de controle over de situatie in zijn woning, nadat een gast andere mensen had binnengelaten. Uit onderzoek blijkt dat de man kampt met ernstige rouwproblematiek en een verslaving. Na het overlijden van zijn vrouw raakte hij in een neerwaartse spiraal, waarbij hij alcohol en drugs gebruikte om zijn verdriet te verwerken.

De rechtbank heeft de strafeis van het Openbaar Ministerie overgenomen. Volgens de rechters bracht de man met zijn handelen niet alleen zichzelf, maar ook bewoners van omliggende woningen bewust in gevaar. Wel krijgt hij de mogelijkheid om aan zijn herstel te werken: na zijn detentie wordt hij opgenomen in een kliniek voor behandeling.

