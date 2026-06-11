Brandweerman onwel en gereanimeerd tijdens inzet bij woningbrand in Loppersum

Loppersum- Er is donderdagmiddag een brand uitgebroken in een dak van een woning aan de Schoolstraat in Loppersum. Een brandweerman wordt gereanimeerd.

De brand brak rond 12:10 uur uit. Daarbij schaalde de brandweer snel op naar middel-brand. Meerdere voertuigen zijn opgeroepen en ter plaatse gekomen voor blussen.

Ter plaatse was de brand snel onder controle. Brandweerlieden zijn bezig met nablussen. Er was een brand in de woning.

Een brandweerman is onwel geworden in het pand en naar buiten gebracht, het slachtoffer wordt momenteel gereanimeerd. Een traumahelikopter is onderweg.

Foto's