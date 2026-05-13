Truckberging Groningen ook deelnemer 112GroningenDag 2026

Regio – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Truckberging Groningen is op zaterdag 13 juni ook voor het eerst aanwezig. In totaal komen er maar liefst 51 instanties.

Tevens ontvangen we takel- en bergingsbedrijf Poort voor de vijfde keer uit Hoogkerk. Ze staan op plek 48.

Truckberging Groningen is een onderdeel van Autobedrijf De2Kolommer Delfzijl. De2Kolommer is opgericht in 2013 als autobedrijf. Omdat er vanuit de omgeving steeds meer vraag was naar een bedrijf dat ook sleutelt aan vrachtwagens en trailers, zijn wij in september 2018, vlak nadat we verhuisd zijn naar onze huidige locatie, gestart met een truck- en trailerservice.

Al een tijd hadden wij een oprij auto om klanten van ons die met pech stonden met hun personenauto van dienst te kunnen zijn. Maar hoe mooi zou het zijn dat wij ook onze klant met een zwaar voertuig konden helpen als ze met pech stonden? Zo is in 2022 ons eerste bergingsvoertuig voor zware voertuigen aangeschaft.

Inmiddels is onze oprij auto voor personenauto’s vervangen voor twee bergingsauto’s voor de lichte berging en is er een tweede wrecker aangeschaft. Ook hebben wij een 24/7 spoednummer (0596-234566), zodat ook in de avonduren en weekenden wij onze opdrachtgevers van dienst kunnen zijn.

Tijdens de 112Groningen dag nemen wij twee van onze voertuigen mee en staan onze medewerkers u graag te woord om meer te vertellen over wie wij zijn en wat wij doen. Ze staan op het buitenterrein op plek 45 op de buiten plattegrond.

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

