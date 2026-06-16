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Auto beschadigd bij ongeluk op A7

16 juni 2026, 8:54
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RTVNoord.nl
Leek – Bij een ongeluk op de A7 bij de busafrit naar Leek is een auto flink beschadigd geraakt.
Hulpdiensten zijn aanwezig, maar het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt. Lees meer op RTVNoord.nl

Foto's

rws - Rijkswaterstaat
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