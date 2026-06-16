Overig Auto beschadigd bij ongeluk op A7 16 juni 2026, 8:54 Deel dit artikel RTVNoord.nl 16 juni, 8:54 Leek – Bij een ongeluk op de A7 bij de busafrit naar Leek is een auto flink beschadigd geraakt. Hulpdiensten zijn aanwezig, maar het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt. Lees meer op RTVNoord.nl Foto's rws - Rijkswaterstaat Deel dit artikel Multidisciplinaire demonstratie 112GroningenDag, hulpdiensten werken samen (Video) Brug Dorkwerd voor onbepaalde tijd gestremd na scheefzakken tijdens sluiting