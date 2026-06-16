Nieuwe busdienstregeling gaat tegelijk in met opening nieuw busstation

Groningen – Op zondag 28 juni start de nieuwe dienstregeling voor de bussen in Groningen en Drenthe, tegelijk met de ingebruikname van het nieuwe busstation in Stad en het begin van de zomervakantie-dienstregeling voor alle bussen.

Dan rijden er in de basis meer bussen op veel lijnen, omdat het nieuwe busstation het OV-Bureau een financiële besparing oplevert.

Zo rijden de lijnen 4 en 5 naar Leek en Roden in de zomervakantie vaker in de middag en tot 21 uur ’s avonds op werkdagen. Beide lijnen rijden dan drie keer per uur, waardoor tussen P+R Hoogkerk, Hoofdstation, Centrum, UMCG en P+R Kardinge minimaal zes keer per uur een bus rijdt. Ook lijn 5 rijdt op zondagmiddag vaker naar Meerstad en Harkstede, elk half uur in plaats van één keer per uur.

Lijn 312 naar Gieten en Stadskanaal rijdt vaker op zaterdag overdag: van één naar twee keer per uur en lijn 109 van Assen en Peize naar Zernike rijdt ook op werkdagen overdag elk uur in de zomervakantie. Tussen Groningen en Lauwersoog dagelijks vaker een bus: voortaan elk uur onder het lijnnummer 63.

Wel rijden er tot en met zaterdag 15 augustus vooral minder bussen op werkdagen. Van 29 juni tot en met 3 juli rijden nog extra bussen op Q-link 1 tussen het Hoofdstation en Zernike en op Qliner 309 tussen Assen en Groningen. Vanaf zondag 16 augustus rijden de bussen weer volgens de reguliere dienstregeling.

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