Ziegler Brandweertechniek levert 1500e brandweervoertuig aan post Appingedam

Winschoten– Ziegler Brandweertechniek B.V. heeft donderdag 23 april 2026 een bijzondere mijlpaal bereikt met de aflevering van haar 1500e brandweervoertuig uit de fabriek in Winschoten.

Het jubileumvoertuig betreft een moderne tankautospuit die in gebruik wordt genomen door Veiligheidsregio Groningen, post Appingedam.

De levering maakt deel uit van een omvangrijk project waarbij in totaal 28 voertuigen worden geleverd aan Veiligheidsregio Groningen.

De opdracht is voortgekomen uit een Europese aanbesteding, waarin Ziegler Brandweertechniek als beste leverancier werd geselecteerd.

De nieuwe tankautospuiten worden opgebouwd op een Volvo FE 320 chassis en zijn voorzien van een Ziegler ALPAS-opbouw.

Deze constructie uit lichtgewicht aluminium panelen, staat bekend om zijn duurzaamheid en flexibiliteit, waardoor toekomstige aanpassingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

De voertuigen zijn uitgerust met een Ziegler bluspomp en beschikken over een watertank met een grote capaciteit van 3.000 liter.

Daarnaast zijn zij voorzien van een hydraulisch aangedreven generator en de gebruiksvriendelijke Z-Control pompbediening, die optimale ergonomie en efficiëntie voor de brandweer garandeert.

Ziegler Brandweertechniek B.V., gevestigd in Winschoten, heeft een rijke historie die teruggaat tot 1951.

Sindsdien levert het bedrijf brandweer- en hulpverleningsvoertuigen aan klanten over de hele wereld.

Met de levering van dit 1500e voertuig onderstreept Ziegler haar jarenlange expertise en toewijding aan innovatie en kwaliteit binnen de brandweerbranche.

