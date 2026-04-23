OM eist celstraf tegen man(65) die brand stichtte in eigen woning

Groningen – Het Openbaar Ministerie eist 18 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een 65-jarige Stadjer voor brandstichting in zijn woning aan de Siersteenlaan, melden RTV Noord en DvhN.nl.

De man noemt het een wanhoopsdaad en schreeuw om hulp. Volgens het OM was er levensgevaar voor andere bewoners. Op 18 november nodigde hij iemand uit die hem drugs gaf; terwijl hij buiten westen was, liet die persoon anderen binnen. Toen hulp zoeken buiten mislukte, ging hij terug en stak een kleedje in brand, waarna ook gordijnen vlam vatten.

De brandweer bluste snel, maar het trappenhuis stond vol rook, waardoor enkele hoogbejaarde bewoners niet konden vluchten. Volgens het OM leverde de giftige rook levensgevaar op.

De officier hield rekening met zijn omstandigheden: na het overlijden van zijn vrouw ontwikkelde hij een rouwstoornis en verslaving. Hij staat nu op de wachtlijst voor een forensisch-psychiatrische opname. Uitspraak volgt op 13 mei.

