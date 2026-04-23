Drie mensen belanden in koude water van de Lage Der A (update)

Groningen – In de gracht van de Lage Der A in het centrum van Groningen zijn donderdagavond twee kinderen en een vrouw in het water beland. De toedracht is dat een kano omsloeg waarin ze aan het varen waren, waarop ze in het koude water terecht kwamen en er niet meer uit konden komen zegt Geert Walburg van de brandweer.

Hulpdiensten zijn ter plaatse geweest en hebben de personen er samen met de politie uitgehaald. De twee kinderen waren wat onderkoeld en zijn opgevangen door de ambulancedienst. De kinderen worden thuisgebracht. De Gemeente ontfermt zich over de kano.

