75 bekeuringen voor vasthouden telefoon tijdens het rijden

Regio – Tijdens een tweedaagse afleidingscontrole in Noord-Nederland zijn dinsdag en woensdag 75 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

Vanuit een rijdende touringcar controleerden agenten het verkeer in Groningen, Drenthe en Fryslân. Bestuurders die vanuit de bus met een telefoon in de hand werden gezien, werden met behulp van onopvallende politievoertuigen van de weg gehaald en bekeurd. In 65 gevallen ging het om bestuurders van personenauto’s en bedrijfsbusjes. Tien bekeuringen werden uitgeschreven aan vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast werden nog eens tien vrachtwagenchauffeurs bekeurd voor het negeren van een inhaalverbod.

Tijdens de controle raakten vier automobilisten hun rijbewijs kwijt nadat zij met hoge snelheid onopvallende politievoertuigen inhaalden. Omdat sprake was van snelheidsoverschrijdingen van meer dan 50 km/u, werden de rijbewijzen ingevorderd. Zeven andere bestuurders werden bekeurd voor snelheidsovertreding die net onder de grens voor invordering van het rijbewijs bleven.

Naast deze rijdende controles handhaaft Team Verkeer dagelijks ook op afleiding door telefoongebruik met behulp van de Monocam. Deze mobiele camera wordt iedere dag op verschillende locaties ingezet om bestuurders te controleren op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

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