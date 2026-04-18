Gestoken bij vechtpartij Friesland, vrouw(18) uit de gemeente Westerwolde aangehouden voor betrokkenheid

Noardburgum – De politie zoekt getuigen en camerabeelden van een steekincident aan de Reiddekerstrjitte in Noardburgum.

In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 april kwam omstreeks 02:00 uur een melding binnen van een vechtpartij aan de Reiddekerstrjitte in Noardburgum. Hierbij zouden meerdere personen betrokken zijn.

Agenten ter plaatse treffen in de omgeving een minderjarige jongen uit de gemeente Tytsjerksteradiel met snij- danwel steekverwondingen aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Direct is een onderzoek gestart naar wat er is gebeurd.

Aanhoudingen

Op basis van informatie ter plaatse heeft de politie korte tijd later twee mannen aangehouden bij een nabijgelegen woning. Agenten zijn de woning binnengegaan en hebben hier nog eens zes verdachten aangehouden.

Het gaat om drie 18-jarige mannen uit Zutphen, Dokkum en Heerenveen; een 20-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel; een minderjarige man uit Velp; een 18-jarige vrouw uit de gemeente Westerwolde en twee minderjarige vrouwen uit Franeker en Leeuwarden. Zij zitten vast en worden verhoord.

Onderzoek

We onderzoeken wat er precies is gebeurd en wie er bij het incident betrokken waren. We hebben met meerdere getuigen gesproken, er is forensisch onderzoek verricht en we doen buurtonderzoek en kijken naar camerabeelden.

Getuigen en beelden gezocht

We zoeken getuigen die mogelijk iets hebben gezien- of gehoord van de vechtpartij of wat daaraan vooraf is gegaan. Heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan 0900-8844.

Ook vragen we mensen in de omgeving camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbel- of beveiligingscamera te controleren om te kijken of er rond het tijdstip van de melding personen op te zien zijn. Deel uw informatie met de politie. Dat kan door te bellen naar 0900-8844.

Foto's