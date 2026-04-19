85 bekeuringen bij controle A7, bestuurders gepakt zonder rijbewijs en onder invloed

Scheemda – Een grootschalige verkeerscontrole op de A7 bij Scheemda heeft vrijdag geleid tot in totaal 85 bekeuringen. De actie vond plaats tussen 15.00 uur en ongeveer 21.00 uur en leverde een reeks overtredingen op.

Uit de controle kwamen meerdere opvallende overtredingen naar voren. Zo reden drie bestuurders zonder geldig rijbewijs. Vier bestuurders werden staande gehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Daarnaast werd bij twee voertuigen overbelading vastgesteld, met overschrijdingen van respectievelijk 11 en 30 procent. Ook kregen drie voertuigen een zogeheten WOK-melding (Wachten Op Keuren), wat betekent dat deze eerst opnieuw gekeurd moeten worden voordat ze weer de weg op mogen. Dat meldt OldambtNu.nl

Foto's