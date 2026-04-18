Brand in bosschage in Niekerk

Niekerk – De brandweer van Zuidhorn is zaterdagmiddag rond 17.15 uur opgeroepen voor een brand in een bosschage aan de Ommgegang in Niekerk.

Bij aankomst bleek er brand te zijn ontstaan in het groen. De brandweer had het vuur relatief snel onder controle en wist verdere uitbreiding te voorkomen. Over de omvang van de schade is niets bekend.

Een buurtbewoner meldde dat ongeveer een uur voor het uitbreken van de brand meerdere jongeren in de omgeving aanwezig waren, die bezig zouden zijn geweest met het bouwen van een hut. Kort daarna ontstond de brand en werd de brandweer ingeschakeld.

